NHK: Москва и Пхеньян обсуждают подготовку к саммиту

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Москва и Пхеньян обсуждают подготовку к саммиту лидеров двух стран Владимира Путина и Ким Чон Ына. Если договорённость будет достигнута, то саммит состоится в рамках Восточного экономического форума. Он будет проходить с 10 по 13 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Девиз предстоящего форума – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK, ссылаясь на неназванного представителя российского правительства. Первая встреча Владимира Путина и Ким Чон Ына также проходила во Владивостоке в апреле 2019 года. С 5 сентября в университете усилены меры безопасности, студенты проходят также обязательное тестирование на COVID-19. По мнению международных экспертов, в ходе саммита будут обсуждаться вопросы, связанные с поставкой России северокорейского оружия. Ранее газета New York Times сообщала о возможности проведения встречи российского и северокорейского лидеров в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. В Кремле данный вопрос не комментируют, сообщив лишь, что Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании форума 12 сентября. Ранее высказывались предположения о возможности проведения во Владивостоке трёхстороннего российско-северокорейско-китайского саммита. Однако их косвенно опровергла китайская сторона. Как сообщает ТАСС, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что китайскую делегацию на форуме возглавит вице-премьер, не уточнив его имя. В Госсовете Китая четыре вице-премьера.