Samsung Electronics не вошла в ограничительный список ЕС

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6 сентября Европейский Союз представил список компаний-производителей электроники, которые подпадают под действие Закона о цифровых рынках, вступающего в силу со следующего года. Он нацелен на создание более безопасного цифрового пространства для пользователей и защиту их прав в интернете. Кроме того, европейские власти надеются обезопасить европейский рынок от иностранных монополистов, предотвратив неконтролируемый рост их влияния. В список включены 22 сервиса шести крупных компаний Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta и Microsoft. Обращает на себя внимание то, что пять из них американские. Отныне им запрещено предоставлять более выгодные условия для своих продуктов и услуг на управляемых ими интернет-площадках. Кроме того, ограничивается использование личных данных пользователей в коммерческих целях. Нарушение этих и других ограничительных правил повлечёт крупные штрафы в размере до 10% общего объёма продаж. При повторном нарушении размер штрафа может быть увеличен вдвое. Переходный период для вступления в силу новых правил составит полгода. В этот период компании, вошедшие в список, должны обеспечить соблюдение полного перечня требований и запретов. Из списка исключены южнокорейская компания Samsung Electronics и несколько сервисов, включая Gmail и Outlook. Ожидается, что Закон о цифровых рынках создаст равные конкурентные условия для небольших стартап-компаний.