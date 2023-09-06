Крупные компании РК увеличили прямой наем рабочих

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Министерство труда и занятости РК представило результаты исследования, проведённого среди 3.800 крупных компаний с численностью постоянного персонала более трёхсот человек. Как оказалось, общая численность их сотрудников составляет 4 млн 566 тыс. человек, что на 261 тыс. человек больше, чем в прошлом году. 81,9% из них приняты на работу непосредственно компанией. Это на 0,2% больше, чем год назад. На те же 0,2% сократилась численность сотрудников, нанятых рекрутинговыми компаниями и предприятиями-подрядчиками. Целью исследования является поощрение прямого найма компаниями. Между тем, в крупных компаниях с численностью персонала более тысячи человек отмечено увеличение количества внештатных работников. Оно составило 807 тыс. человек. Это 20,8% общей численности сотрудников, что на 0,2% больше, чем в прошлом году. Данный факт объясняется увеличением доли рабочих, занятых в сферах логистики, охран и уборки. Между тем, увеличилась доля временных работников, которые нанимаются в штат на ограниченный срок.