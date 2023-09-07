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Политика

Проблемы Северной Кореи не должны мешать отношениям РК и КНР

Write: 2023-09-08 10:15:02Update: 2023-09-08 11:28:44

Проблемы Северной Кореи не должны мешать отношениям РК и КНР

Photo : YONHAP News

В Сеуле надеются на то, что Китай будет играть ответственную роль в решении северокорейской ядерной проблемы, и эта проблема не помешают развитию южнокорейско-китайских отношений. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в ходе состоявшейся 7 сентября в Джакарте встречи с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Он также подчеркнул, что по мере усугубления северокорейской ядерной проблемы укрепляется трёхстороннее сотрудничество между РК, США и Японией. Юн Сок Ёль призвал Китай сотрудничать в деле построения мирового порядка, основанного на общепринятых правилах, учитывая, что Сеул и Пекин поддерживаются принципа многосторонности и свободной торговли. Он также попросил Пекин оказать содействие в организации до конца текущего года в Сеуле южнокорейско-китайско-японского саммита, выразив надежду на активизацию двусторонних обменов на высоком уровне между РК и Китаем. 
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