Президент РК провёл в Джакарте ряд двусторонних встреч

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7 сентября президент РК Юн Сок Ёль встретился в Джакарте с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. Участники встречи договорились работать над увеличением товарооборота, который в прошлом году превысил 1 млрд долларов. Юн Сок Ёль призвал собеседника поддержать усилия мирового сообщества в противодействии ракетной и ядерной программам Северной Кореи. В тот же день Юн Сок Ёль встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном. В ходе встречи он отметил стремление Сеула к расширению сотрудничества в сферах зелёных и цифровых технологий будущего. Ли Сяньлун, в свою очередь, предложил развивать взаимовыгодные двусторонние отношения в сфере инвестиций. Затем Юн Сок Ёль вместе с президентом Филиппин Фердинандо Маркосом принял участие в церемонии подписания соглашения о свободной торговле между двумя странами. В ходе всех встреч поднимался вопрос о поддержке южнокорейской заявки на проведение в Пусане Всемирной выставки 2030 года.