Профицит платёжного баланса РК в июле 3,5 млрд долларов

Photo : YONHAP News

По уточнённым данным Банка Кореи, опубликованным 8 сентября, профицит текущего платёжного баланса страны составил в июле 3 млрд 580 млн долларов. Один из основных экономических показателей сохраняет положительное значение третий месяц подряд. В январе, феврале и апреле текущего года он был отрицательным. Достижению профицита способствовали благоприятные показатели товарного баланса. Его профицит составил в июле 4 млрд 280 млн долларов. Экспорт составил 50 млрд 430 млн долларов, сократившись на 14,8% в годовом исчислении. Данная ситуация обусловлена тем, что зарубежные поставки полупроводников упали за тот же период на 33,8%, химической продукции - на 16,4%, нефтепродуктов - на 41,8%, продукции металлургии – на 12,6%. Одновременно экспорт автомобилей вырос на 15,7%. Импорт составил в июле 46 млрд 150 млн долларов, сократившись на 22,7% в годовом исчислении. Главным образом, это вызвано сокращением ввоза промышленного сырья на 35,7%.