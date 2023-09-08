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Политика

Министры обороны РК, США и Японии обсудили совместную безопасность

Write: 2023-09-08 11:28:53Update: 2023-09-08 17:05:07

Министры обороны РК, США и Японии обсудили совместную безопасность

Photo : KBS News

Министры обороны РК, США и Японии Ли Чжон Соп, Ллойд Остин и Ясукадзу Хамада обсудили 7 сентября по телефону вопросы реализации договорённостей в сфере безопасности, достигнутых лидерами трёх стран. Они согласились с тем, что успешное проведение трёхстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде знаменует собой «начало новой эры сотрудничества». Министры обсудили создание в этом году системы обмена данными о ракетных пусках в режиме реального времени и организацию совместных военных учений в ответ на ядерные и ракетные угрозы Севера. Они осудили ракетные пуски Пхеньяна как нарушения резолюций Совета Безопасности ООН, подрывающие мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе. Главы оборонных ведомств договорились провести в ближайшее время личную встречу. 
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