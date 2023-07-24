РК и Индонезия будут сотрудничать в вопросах экономики и безопасности

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РК и Индонезия активизируют сотрудничество в вопросах экономики и безопасности. Договорённость достигнута в ходе переговоров президентов двух стран Юн Сок Ёля и Джоко Видодо, состоявшихся 8 сентября в Джакарте. Они отметили необходимость укрепления двустороннего стратегического партнёрства в рамках Инициативы солидарности РК-АСЕАН и механизма «Перспективы для Индо-Тихоокеанского региона», предложенного Индонезией. Стороны договорились сотрудничать в области вооружений и подтвердили приверженность успешному завершению совместного проекта по разработке истребителей KF-21. Они подтвердили готовность расширять торговлю и инвестиции на основе соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве, развивать индонезийскую индустрию электромобилей и аккумуляторов, способствовать увеличению экспорта южнокорейских продуктов питания в Индонезию. По окончании саммита в присутствии лидеров двух стран подписаны соглашение о технологическом партнёрстве в области сельского хозяйства и ряд меморандумов о взаимопонимании в вопросах сотрудничества в различных областях.