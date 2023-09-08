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Политика

Главы РК и Индии обсудят сотрудничество в экономике и обороне

Write: 2023-09-08 15:19:16Update: 2023-09-08 17:04:57

Главы РК и Индии обсудят сотрудничество в экономике и обороне

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудят пути укрепления сотрудничества в экономике и обороне. Об этом южнокорейский лидер заявил в интервью газете Times of India в преддверии визита в Нью-Дели. Он отметил, что РК и Индия являются важными политическими и экономическими партнёрами, которые разделяют ключевые ценности свободы и демократии. Он напомнил о значительном росте инвестиций южнокорейских компаний в высокотехнологичные отрасли Индии, такие как электроника и автомобилестроение. В ходе переговоров будут затронуты вопросы обновления Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве, которое вступило в силу в 2010 году,- добавил южнокорейский лидер, особо подчеркнув, что данный документ играет решающую роль в расширении экономического сотрудничества между двумя странами.
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