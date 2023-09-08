Президент РК завершил визит в Индонезию и Индию

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11 сентября президент РК Юн Сок Ёль вернулся на родину по завершении визита в Индонезию и Индию, где он участвовал в многосторонних саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и «Большой двадцатки» (G20). В Джакарте южнокорейский лидер принял участие в саммитах РК-АСЕАН, АСЕАН плюс три и Восточной Азии. Тем самым он продемонстрировал приверженность Сеула укреплению связей с десятью государствами-членами АСЕАН и странами Индо-Тихоокеанского региона. На саммите «Большой двадцатки», состоявшемся в Нью-Дели, Юн Сок Ёль объявил о расширении участия Сеула в борьбе с изменением климата и гуманитарной помощи Украине. Он использовал многосторонние встречи для того, чтобы призвать мировое сообщество отреагировать на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи, а также заручиться поддержкой южнокорейской заявки на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане.