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Политика

Президент РК обещал предоставить Украине дополнительную помощь

Write: 2023-09-11 11:04:59Update: 2023-09-11 18:26:33

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль пообещал предоставить Украине на послевоенное восстановление дополнительно 2 млрд 300 млн долларов. Выступая 10 сентября на саммите «Большой двадцатки» в Нью-Дели, он уточнил, что 300 млн долларов будут предоставлены в 2024 году в виде гуманитарной помощи. Оставшиеся 2 млрд долларов начнут направляться с 2025 года в виде долгосрочных кредитов под низкие проценты через Фонд экономического развития и сотрудничества. Выступая на сессии саммита «Большой двадцатки» под названием «Единое будущее», Юн Сок Ёль обещал содействие Сеула в укреплении роли многосторонних банков развития, чтобы лучше реагировать на новые вызовы, такие как климатический кризис, продовольственная и энергетическая проблемы. Он призвал увеличить финансовые ресурсы банков с целью оказания помощи в урегулировании долгов стран с низкими доходами. Южнокорейский лидер предложил также обсудить создание цифрового порядка, который способствует цифровым инновациям, но предотвращает злоупотребление цифровыми технологиями и сокращает цифровой разрыв между странами. 
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