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В мире

В Марокко произошло сильнейшее за 120 лет землетрясение

Write: 2023-09-11 11:32:46Update: 2023-09-11 16:38:56

В Марокко произошло сильнейшее за 120 лет землетрясение

Photo : YONHAP News

Более двух тысяч человек погибли в результате мощнейшего за последние 120 лет землетрясения, которое произошло 9 сентября в Марокко. По данным местных СМИ, по состоянию на 16 часов 10 сентября подтверждена гибель 2.122 человек, пострадали порядка 2,5 тысяч человек. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в районе Игиль в провинции Эль-Хауз в 71 километре к юго-западу от Марракеша, города, имеющего статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подземные толчки ощущались в радиусе до 400 километров от эпицентра. Магнитуда афтершоков достигала 6. Экстренные службы ведут спасательные и поисковые работы. Количество погибших и пострадавших продолжает увеличиваться. Правительство РК выразило соболезнования жителям Марокко, заявив о готовности оказать всестороннее содействие в ликвидации последствий землетрясения. По данным посольства РК, в Марокко проживают около 360 южнокорейцев, главным образом в городах Рабате и Касабланке. Данные о пострадавших и погибших не поступали. Не пострадали также 77 южнокорейцев, которые находятся в Марокко с прошлой недели для участия в заседании Глобального совета ЮНЕСКО по геопаркам. Ожидается, что 11 сентября они начнут возвращаться на родину.
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