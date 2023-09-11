В первой декаде сентября экспорт РК сократился на 7,9%

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По данным таможенного управления, за период с 1 по 10 сентября южнокорейский экспорт составил 14 млрд 860 млн долларов, сократившись на 7,9% в годовом исчислении. Зарубежные поставки полупроводников уменьшились на 28,2%, нефтепродуктов - на 14%, автомобильных запчастей - на 15,1%. Одновременно поставки автомобилей увеличились на 32,4%, металлургической продукции – на 4%, беспроводных средств связи - на 5,6%. Экспорт в Китай сократился на 17,7%, в Евросоюз – на 14,7%, в Японию – на 9,4%. Импорт за первые десять дней августа составил 16 млрд 540 млн долларов, сократившись на 11,3% в годовом исчислении. Дефицит торгового баланса за первые десять дней августа составил 1 млрд 644 млн долларов, а с начала года - 25 млрд 420 млн долларов. Южнокорейский экспорт сокращается с октября прошлого года из-за слабого спроса на полупроводники.