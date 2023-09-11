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В Сеуле появится единый проездной билет на все виды общественного транспорта. С его помощью можно будет оплатить проезд в метро и автобусах, а также прокат велосипедов. Как сообщил на брифинге 11 сентября мэр Сеула О Сэ Хун, пользоваться такими билетами в тестовом режиме можно будет с начала 2024 года. Залоговая стоимость пластиковой карты составит 3 тыс. вон (2,25 доллара). На неё будет вноситься сумма 65 тыс. вон (48,75 доллара) в месяц. Карта будет доступна также в формате мобильного приложения. По подсчётам экспертов, новый единый проездной билет снизит финансовую нагрузку на жителей Сеула, позволив им сэкономить в среднем 340 тыс. вон (254 доллара) на человека в год. Система будет действовать в тестовом режиме с января по май будущего года. После анализа результатов будут исправлены ошибки, затем во втором полугодии начнётся полномасштабная реализация проекта единых проездных билетов. Позднее в список видов транспорта, оплата за пользованием которым покрывается единым проездным билетом, планируется внести речной транспорт. Он будет введён в эксплуатацию в ближайшее время. Данный проект, как ожидается, будет способствовать повышению спроса на общественный транспорт, и как следствие, поможет сократить выбросы парниковых газов примерно на 32 тыс. тонн в год. В настоящее время 17% общих выбросов парниковых газов в Сеуле приходится на личный легковой транспорт.