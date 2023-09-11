Компании РК сокращают наем новых сотрудников

Photo : YONHAP News

В условиях углубления нестабильности в экономике отечественные компании сокращают наем новых сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей пятисот крупнейших компаний, проведённого Корейской ассоциацией промышленников. 48% из них сообщили, что пока не определились с приёмом на работу новых сотрудников во втором полугодии. 16,6% ответили, что не планируют приём до конца года. 57,8% компаний, которые подготовили планы привлечения новых сотрудников, намерены сохранить объём на том же уровне, что и в прошлом году. Сократить показатель планируют 24,4%, а увеличить - лишь 17,8%. Среди причин снижения активности отмечается снижение доходов, нестабильность в управлении, затянувшийся глобальный кризис, высокая учётная ставка, рост затрат на сырьё и оплату труда. Ожидаемая конкуренция составляет 81 претендент на каждую вакансию.