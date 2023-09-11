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Москва и Пхеньян подтвердили визит лидера КНДР в Россию

Write: 2023-09-11 20:40:59Update: 2023-09-11 20:57:41

Москва и Пхеньян подтвердили визит лидера КНДР в Россию

Photo : YONHAP News

Северокорейский лидер Ким Чон Ын «в ближайшие дни» посетит Россию  по приглашению президента страны Владимира Путина. Об  этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном 11 сентября. Аналогичное сообщение опубликовало в тот же день агентство ЦТАК. В нём говорится, что лидер Северной Кореи Ким Чон Ын «скоро» посетит Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Как сообщалось ранее, переговоры глав России и Северной Кореи могут пройти во Владивостоке после окончания Восточного экономического форума. Он проходит с 10 по 12 сентября. По информации  южнокорейских СМИ, 11 сентября Ким Чон Ын отбыл на поезде из Пхеньяна во Владивосток. Переговоры лидеров двух стран могут пройти 13 сентября. Предыдущий визит северокорейского лидера в Россию состоялся в апреле 2019 года. Тогда Ким Чон Ын и Владимир Путин  провели переговоры во Владивостоке. 
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