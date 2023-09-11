ЦТАК: Лидер Северной Кореи отправился с визитом в Россию

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Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын во второй половине дня 10 сентября отправился с визитом Россию на специальном поезде. Об этом сообщило 12 сентября агентство ЦТАК. В поездке его сопровождают высокопоставленные представители партии, правительства и вооружённых сил. На Пхеньянском вокзале делегацию провожали председатель Кабинета министров КНДР Ким Док Хун и другие представители руководства страны,- говорится в сообщении. На фотографиях, опубликованных северокорейскими СМИ, видно, что в состав делегации входят министр иностранных дел Чхве Сон Хи, а также высшие военные руководители Ли Пхён Чхоль и Пак Чон Чхон. Когда и где состоятся переговоры президента России Владимира Путина с северокорейским лидером, не сообщается. Японские СМИ со ссылкой на источники в российском руководстве сообщили о прибытии специального поезда Ким Чон Ына на российскую пограничную станцию Хасан, где состоялась церемония встречи. Ранее Москва и Пхеньян подтвердили факт визита северокорейского лидера в Россию. По данным многочисленных источников, переговоры глав России и Северной Кореи пройдут во Владивостоке после окончания Восточного экономического форума, в котором принимает участие Владимир Путин. Форум завершается 12 сентября. Предыдущий визит северокорейского лидера в Россию состоялся в апреле 2019 года. Тогда Ким Чон Ын и Владимир Путин встречались во Владивостоке.