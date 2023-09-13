МАГАТЭ: На ядерных объектах КНДР наблюдается активность

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На северокорейских ядерных полигонах Пхунгери в уезде Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто и Ёнбён в уезде Ёнбён-гун провинции Пхёнан-Пукто наблюдается активность. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая 11 сентября в Вене на очередном заседании Совета управляющих организацией. Агентство постоянно следило за северокорейской ядерной программой, и полигон Пхёнгери готов к проведению ядерных испытаний,- отметил Гросси. Коснувшись ситуации на полигоне Ёнбён, он сказал о наращивании темпов строительных работ. Кроме того, работают реактор мощностью 5 МВт и радиохимическая лаборатория. Имеются признаки запуска центрифуг по обогащению урана и другого вспомогательного оборудования. На заводе по изготовлению топливных стержней также ведутся строительные работы. Кроме того, Север проводил тестирование системы охлаждения экспериментального легководного реактора в Ёнбёне.