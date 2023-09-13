Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

МАГАТЭ: На ядерных объектах КНДР наблюдается активность

Write: 2023-09-12 10:44:16Update: 2023-09-12 13:25:05

МАГАТЭ: На ядерных объектах КНДР наблюдается активность

Photo : YONHAP News

На северокорейских ядерных полигонах Пхунгери в уезде Кильчжу-гун провинции Хамгён-Пукто и Ёнбён в уезде Ёнбён-гун провинции Пхёнан-Пукто наблюдается активность. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая 11 сентября в Вене на очередном заседании Совета управляющих организацией. Агентство постоянно следило за северокорейской ядерной программой, и полигон Пхёнгери готов к проведению ядерных испытаний,- отметил Гросси. Коснувшись ситуации на полигоне Ёнбён, он сказал о наращивании темпов строительных работ. Кроме того, работают реактор мощностью 5 МВт и радиохимическая лаборатория. Имеются признаки запуска центрифуг по обогащению урана и другого вспомогательного оборудования. На заводе по изготовлению топливных стержней также ведутся строительные работы. Кроме того, Север проводил тестирование системы охлаждения экспериментального легководного реактора в Ёнбёне. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >