В РК надеются на визит председателя КНР в Сеул

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Сеул приложит усилия для того, чтобы организовать визит председателя КНР Си Цзиньпина в РК. Об этом заявил 11 сентября в интервью телеканалу Channel A начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чо Тхэ Ён. Он напомнил, что в прошлом году в ходе саммита «Большой двадцатки» на Бали Си Цзиньпин выразил намерение побывать в РК как только стабилизируется ситуация с пандемией COVID-19. Неизвестно, когда именно состоится визит, но можно ожидать, что он будет иметь место,- отметил Чо Тхэ Ён. Велика вероятность, что двустороннему саммиту будет предшествовать трёхсторонний южнокорейско-китайско-японский саммит. В настоящее время стороны обсуждают возможность организации мероприятия в Сеуле. Касаясь встречи президента РК Юн Сок Ёля с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, которая состоялась 7 сентября в Джакарте, Чо Тхэ Ён отметил, что китайская сторона выразила готовность к сотрудничеству с РК.