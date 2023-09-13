РК и Узбекистан подписали TIPF

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РК и Узбекистан приняли Рамочную программу содействия торговле и инвестициям (TIPF). Документ подписали 12 сентября в Сеуле помощник заместителя министра промышленности, торговли и энергетики РК по торговым вопросам Чон Дэ Чжин и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ойбек Хамраев. Рамочная программа предусматривает расширение экономических связей и обменов в различных областях, включая цепочки поставок, цифровые и биотехнологии. Узбекистан занимает 12-е место в мире по залежам молибдена и седьмое место по залежам вольфрама. В Сеуле полагают, что сотрудничество двух стран в рамках TIPF внесёт вклад в стабилизацию импорта сырья в РК. Узбекистан стал седьмой по счёту страной, с которой РК подписала TIPF, после Объединённых Арабских Эмиратов, Бахрейна, Доминиканской Республики, Венгрии, Польши и Мадагаскара.