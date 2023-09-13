Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

РК и Узбекистан подписали TIPF

Write: 2023-09-12 11:43:39Update: 2023-09-12 11:45:58

РК и Узбекистан подписали TIPF

Photo : KBS News

РК и Узбекистан приняли Рамочную программу содействия торговле и инвестициям (TIPF). Документ подписали 12 сентября в Сеуле помощник заместителя министра промышленности, торговли и энергетики РК по торговым вопросам Чон Дэ Чжин и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ойбек Хамраев. Рамочная программа предусматривает расширение экономических связей и обменов в различных областях, включая цепочки поставок, цифровые и биотехнологии. Узбекистан занимает 12-е место в мире по залежам молибдена и седьмое место по залежам вольфрама. В Сеуле полагают, что  сотрудничество двух стран в рамках TIPF внесёт вклад в стабилизацию импорта сырья в РК. Узбекистан стал седьмой по счёту страной, с которой РК подписала TIPF, после Объединённых Арабских Эмиратов, Бахрейна, Доминиканской Республики, Венгрии, Польши и Мадагаскара. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >