РК и Монголия сотрудничают в добыче редких металлов

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12 сентября замминистра промышленности, торговли и энергетики РК Кан Гён Сон встретился в Сеуле с министром горнодобывающей и тяжёлой промышленности Монголии Ганбаатаром Джамбалом. В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в сфере редких металлов. Монголия богата различными ресурсами, в том числе редкоземельными металлами. В прошлом году РК импортировала из Монголии 3.223 тонны минеральных ресурсов стоимостью 19 млн 253 тыс. долларов. Среди них молибденовая руда, флюорит, известняк, сера, гипс и торф. Достигнута договорённость о проведении в ноябре в Монголии заседания комитета по сотрудничеству. Ожидается, что в повестку заседания войдёт вопрос официальной помощи в целях развития (ODA) в области добычи редких металлов. В ходе визита в Сеул в феврале этого года премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере цепочек поставок редких металлов.