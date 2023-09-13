США призывают Пхеньян не продавать оружие России

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На встрече президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чон Ына может быть принято решение о поставках Москве боеприпасов разных видов. Об этом заявила заместитель спецпредставителя США по северокорейским вопросам Чон Пак, выступая 11 сентября на семинаре в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Несмотря на агрессивную позицию Северной Кореи, у США нет враждебных намерений в отношении Пхеньяна. «Мы не стремимся к конфликту. Нашей целью остаётся полная денуклеаризация Корейского полуострова»,- добавила Чон Пак. Она также выразила обеспокоенность по поводу сближения Северной Кореи, России и Китая, отметив, что Пекин и Москва активно помогают Пхеньяну, блокируя антисеверокорейские резолюции в Совета Безопасности ООН. Коснувшись северокорейских обвинений Вашингтона в эскалации напряжённости в регионе путём проведения совместных военных учений с Сеулом и Токио, Чон Пак сказала, что учения «соответствуют международному праву, в отличие от запусков баллистических ракет». Учения носят плановый и оборонительный характер,- добавила она.