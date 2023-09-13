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Ли Чжон Соп может подать в отставку с поста министра обороны. Об этом сообщил 12 сентября источник в правительстве страны. Ранее представители оппозиционной Демократической партии Тобуро заявили о намерении добиваться отставки Ли Чжон Сопа, который вмешался в расследование военной прокуратурой причин смерти молодого морского пехотинца. Скорее всего, глава оборонного ведомства принял решение об отставке из-за опасений по поводу возможного вакуума безопасности. В министерстве обороны отказалось комментировать возможную отставку главы ведомства. Военнослужащий морской пехоты погиб 19 июля во время поисково-спасательных работ на месте наводнения, вызванного сильными ливнями. Военная прокуратура признала восемь человек виновными в том, что спасательная операция проводилась без соблюдения мер безопасности. Им были предъявлены различные обвинения, в том числе, в убийстве по неосторожности. 30 июля глава следственной группы Пак Чон Хун сообщил о том, что результаты расследования будут переданы гражданской прокуратуре в соответствии с требованиями закона. Ли Чжон Соп сначала утвердил это решение, а через день приказал отложить передачу документов и продолжить расследование. Документы были тем не менее переданы, а Пак Чон Хуна обвинили в неподчинении приказу министра. Ли Чжон Соп занимает должности министра обороны с мая прошлого года.