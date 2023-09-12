Лидер Северной Кореи прибыл в Россию

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Поезд северокорейского лидера Ким Чон Ына прибыл в Россию. Как сообщило утром 12 сентября российское телевидение, поезд пересёк границу и прибыл на станцию Хасан, откуда проследовал в направлении Уссурийска. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча Ким Чон Ына и президента России пройдёт на Дальнем Востоке, не назвав даты и точного места встречи. По данным многочисленных источников, переговоры глав России и Северной Кореи пройдут во Владивостоке после окончания Восточного экономического форума, в котором принимает участие Владимир Путин. Форум завершается 12 сентября. Не исключено, что, прежде чем прибыть во Владивосток, северокорейский лидер побывает в каком-нибудь другом городе. Утром 12 сентября агентство ЦТАК сообщило, что двумя днями раньше Ким Чон Ын отправился с визитом в Россию. В поездке его сопровождают высокопоставленные представители партии, правительства и вооружённых сил. На фотографиях, опубликованных северокорейскими СМИ, видно, что в состав делегации входят министр иностранных дел Чхве Сон Хи, а также высшие военные руководители Ли Пхён Чхоль и Пак Чон Чхон. Вечером 11 сентября Москва и Пхеньян подтвердили факт визита северокорейского лидера в Россию.