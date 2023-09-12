Россия должна действовать ответственно как член СБ ООН

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Официальный Сеул надеется на то, что Россия проявит ответственность как постоянный член Совета Безопасности ООН. Об этом заявил 12 сентября представитель администрации президента РК, комментируя сообщения о предстоящем российско-северокорейском саммите, в ходе которого, как полагают эксперты, будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества между двумя странами. Правительство РК следит за ситуацией вместе с союзниками и дружественными странами, будучи обеспокоено предстоящей встречей лидеров Северной Кореи, на которую распространяются санкции ООН, и Россией, постоянным членом Совета Безопасности. Выступая 7 сентября в Джакарте на Восточноазиатском саммите, президент РК Юн Сок Ёль заявил, что все государства-члены ООН обязаны выполнять резолюции Совета Безопасности, но на постоянных членах Совета, которые приняли эти резолюции, лежит особая ответственность.