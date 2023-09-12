Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

Лидеры России и КНДР могут встретиться 13 сентября

Write: 2023-09-13 10:34:58Update: 2023-09-13 14:05:10

Лидеры России и КНДР могут встретиться 13 сентября

Photo : YONHAP News

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чон Ын могут встретиться 13 сентября. Однако точное время и место проведения саммита неизвестны. Как сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, визит северокорейского лидера в Россию будет полноформатным. Запланированы переговоры делегаций, встреча один на один и торжественный обед от имени президента России. В переговорах будет участвовать министр обороны России Сергей Шойгу. Пресс-конференция по итогам саммита не запланирована. Будут обсуждаться двусторонние отношения и ситуация на мировой арене. Северокорейский лидер прибыл на российский Дальний Восток 12 сентября. Это первая за четыре года зарубежная поездка Ким Чон Ына и его вторая поездка в Россию. Накануне Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, без раскрытия деталей сообщил о своих планах посетить космодром Восточный в Амурской области. Это даёт основания предположить, что именно там состоится российско-северокорейский саммит. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >