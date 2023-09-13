В августе в РК созданы 268 тыс. новых рабочих мест

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Согласно данным, собранным Национальным статистическим управлением, численность занятого населения РК составила в конце августа 28 млн 678 тыс. человек, что на 268 тыс. человек больше, чем годом ранее. Рост занятости, как и в предыдущие месяцы, достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так в категории старше 60 лет создано 304 тысячи, а от 50 до 59 лет – 73 тысячи рабочих мест. При этом занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 91 тысячу человек. Количество рабочих мест в сегменте социального обеспечения увеличилось на 138 тысяч, в гостиничном и ресторанном бизнесе - на 121 тысячу, в научно-техническом секторе - на 57 тысяч. Одновременно занятость в розничной и оптовой торговле сократилась на 69 тысяч, в промышленном производстве – тоже на 69 тысяч человек. Уровень занятости составил 63,1% трудоспособного населения от 15 до 64 лет. Это на 0,3% больше, чем в том же месяце прошлого года. Уровень безработицы составил 2% трудоспособного населения, снизившись за год на 0,1%. В августе в стране насчитывалось 573 тысячи безработных, что на 41 тысячу меньше, чем год назад.