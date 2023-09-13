РК и Чехия договорились активизировать торговлю и инвестиции

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Премьер-министры РК и Чехии Хан Док Су и Пётр Фиала обсудили 12 сентября в Праге пути расширения экономического сотрудничества между двумя странами. Глава южнокорейского правительства высоко оценил достигнутый уровень сотрудничества. В частности, в прошлом году двусторонний товарооборот составил 4 млрд 200 млн долларов. Хан Док Су попросил своего коллегу оказать дополнительную поддержку южнокорейским компаниям, работающим в Чехии, выразив надежду на укрепление сотрудничества в сферах атомной и водородной энергетики, железнодорожного транспорта и оборонной промышленности. Пётр Фиала выразил надежду на увеличение инвестиций со стороны южнокорейских компаний. Участники встречи отметили необходимость жёсткой реакции мирового сообщества на действия Северной Кореи и стремления к её денуклеаризации. В тот же день глава южнокорейского правительства встретился со спикером Сената Чехии Милошем Выстрчилом.