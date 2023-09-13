Главы России и КНДР встретились на космодроме Восточный

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Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чон Ын встретились 13 сентября на космодроме Восточный в Амурской области. Как сообщает ТАСС, сначала для лидеров двух стран была проведена экскурсия по космодрому. По её окончании лидер КНДР написал в книге почётных гостей: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет». Затем состоялась часть двусторонних переговоров Владимира Путина и Ким Чон Ына, открытая для прессы. Президент России отметил, что его встреча с Ким Чон Ыном проходит в «особое время», когда КНДР отметила 75 лет своего создания, и отмечается 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Северокорейский лидер заявил в ответ, что развитие отношений с Москвой сейчас является главным приоритетом для Пхеньяна, и встреча с президентом России должна поднять их на новый уровень. После этого состоялись переговоры делегаций и встреча лидеров двух стран один на один. Их содержание не раскрывается. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также ситуацию в регионе и на мировой арене. Подписание совместных документов и итоговая пресс-конференция не планируются.