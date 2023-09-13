В Сеуле усиливают борьбу со сталкингом

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В РК давно пытаются решить проблему преступлений, связанных со сталкингом, то есть, насильственными действиями, которые заключаются в навязчивом преследовании, угрозах и приставании. В рамках решения данной проблемы мэрия Сеула приняла программу мер защиты горожан от подобных угроз. В частности, достигнута договорённость с Полицейским управлением столичного региона о совместных мерах борьбы со сталкингом. Как только в полицию поступит соответствующее заявление, вся информация, включая суть принятых полицией мер, направляется в профильный отдел мэрии. Это касается заявителей, давших согласие на предоставление личных данных. Далее городские власти совместно с полицией будут оказывать психологическую и юридическую поддержку пострадавшему. Анализ состояния обвиняемого в сталкинге проводится для предотвращения более серьёзных преступлений. Кроме того, будут усилены меры безопасности места проживания пострадавшего. Количество объектов, где пострадавший может укрыться от преследователя, будет увеличено с трёх до пяти. Кроме того, в случае необходимости жертва может быть обеспечена охраной из двух человек, которые будут находиться рядом в течение недели 10 часов в сутки. В случае необходимости смены места жительства пострадавшему выплачивается 2 млн вон (1.500 долларов).