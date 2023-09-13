26 сентября в Сеуле состоится военный парад

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26 сентября в Сеуле состоится масштабный военный парад по случаю 75-й годовщины создания вооружённых сил страны. Как сообщили в министерстве обороны, около четырёх тысяч военнослужащих и более 170 единиц боевой техники, включая танки К2, ракеты и ударные дроны, пройдут от ворот Суннэмун до площади Кванхвамун. Военные парады проводятся в РК каждые пять лет, но последний такой парад проводился в 2013 году. В 2018 году парад не проводился, поскольку в то время межкорейские отношения улучшились. Во время парада состоятся демонстрационные полёты пилотажной группы Black Eagles и ударных вертолётов Apache. Впервые в параде примут участие более 300 американских военнослужащих. Ранее в тот же день на сеульской авиабазе в Соннаме, к югу от Сеула, пройдёт торжественная церемония, в которой примут участие около 10 тысяч человек, в том числе, иностранные ветераны Корейской войны и члены их семей. В рамках церемонии будет продемонстрирован групповой полёт более чем ста самолётов, в том числе, истребителей KF-21 и F-35A, лёгких вертолётов, а также американских самолётов F-16, A-10 и F-35. Около 200 южнокорейских и американских военнослужащих десантируются с парашютами на авиабазу, чтобы продемонстрировать совместные оперативные возможности.