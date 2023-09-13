Лидер КНДР пригласил президента России посетить Пхеньян

Photo : KBS

Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Пхеньян «в удобное время», и приглашение было «с удовольствием» принято. Как сообщило агентство ЦТАК, приглашение было сделано 13 сентября на официальном ужине после встречи на высшем уровне в космическом центре Восточный в Амурской области России. Ким Чон Ын заявил, что его поездка в Россию даёт возможность поднять двусторонние отношения на более высокий уровень сотрудничества. В ходе саммита обсуждались «важные и неотложные вопросы сотрудничества, возникающие в сфере защиты суверенитета, развития и интересов двух стран»,- говорится в сообщении. О содержании переговоров не сообщается. Во время официального ужина, состоявшегося после саммита, Владимир Путин отметил, что двусторонние отношения развиваются в духе товарищества и добрососедства. В ответ Ким Чон Ын выразил готовность работать «динамично продвигать дело мощного национального строительства в двух странах и реализовывать подлинную международную справедливость». В тот же день Ким Чон Ын направился в «следующий пункт назначения»,- говорится в сообщении ЦТАК без уточнения подробностей. Между тем, по сообщению российской стороны, северокорейский лидер отправился в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, где посетит предприятия военно-промышленного комплекса. Затем он побывает во Владивостоке. Там запланированы контакты с командованием Тихоокеанским флотом России и посещение Дальневосточного федерального университета.