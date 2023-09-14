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В мире

США одобрили продажу РК истребителей F-35

Write: 2023-09-14 10:58:16Update: 2023-09-14 10:58:45

США одобрили продажу РК истребителей F-35

Photo : YONHAP News

Госдепартамент США предварительно одобрил продажу РК истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму 5 млрд 60 млн долларов. Об этом сообщило 13 сентября Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) Пентагона. РК получит до 25 истребителей F-35, запасные двигатели и электронное оборудование. Кроме того, производитель берёт на себя  техническое обслуживание машин. Решение о приобретении истребителей было принято в марте Корейским агентством оборонного развития. В Пентагоне  отметили, что поставка истребителей  повысит безопасность важного союзника, вносящего вклад в укрепление политической стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Таким образом, данный проект отвечает внешнеполитическим целям США. Кроме того, поставка F-35 повысит возможности РК по сдерживанию потенциальных угроз, обеспечив лучшее взаимодействие с американскими вооружёнными силами, - говорится в сообщении агентства. 
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