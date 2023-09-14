Экспорт в сфере ICT сократился в августе на 16,7%

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Экспорт продукции южнокорейского сектора информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил в августе 16 млрд 50 млн долларов, сократившись на 16,7% в годовом исчислении. Как сообщили 14 сентября в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, экспорт продукции ICT сокращается 14 месяцев подряд с июля прошлого года. Это происходит главным образом из-за низкого спроса на высокотехнологичные товары и снижения цен на полупроводники. Экспорт полупроводников снизился на 21,1% в годовом исчислении. Общие поставки продукции ICT в Китай, включая Гонконг, упали на 20,6%, в США - на 45,1%. Экспорт в страны Евросоюза вырос на 12,2%, в Японию - на 3,2%. Зарубежные поставки мобильных телефонов сократились за тот же период на 12,2%, компьютеров и периферийных устройств - на 47,4%. При этом экспорт дисплеев вырос на 1,8%. Между тем, импорт продукции ICT составил в августе 11 млрд 70 млн долларов, сократившись на 18,1% в годовом исчислении. Профицит торгового баланса в данном секторе составил 4 млрд 980 млн долларов.