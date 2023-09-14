В.Путин: У военно-технического сотрудничества РФ и КНДР есть перспективы

Photo : YONHAP News

У военно-технического сотрудничества между Россией и Северной Кореей есть перспективы, несмотря на то, что Москва соблюдает санкции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» на вопрос, обсуждалась ли на переговорах с лидером Северной Кореи Ким Чон Ыном тема военно-технического сотрудничества. Подчеркнув, что Россия как постоянный член Совбеза ООН соблюдает ограничения, предусмотренные санкциями, Путин заявил, что даже в рамках санкций такое сотрудничество возможно, и ведутся соответствующие дискуссии. Президент России сообщил также, что Ким Чон Ын посетит российские заводы по производству военных и коммерческих самолётов в Комсомольске-на Амуре Хабаровского края, в том числе, завод по производству реактивных самолётов «Сухой». Расстояние от космодрома Восточный в Амурской области, где проходил российско-северокорейский саммит, до Комсомольска-на-Амуре составляет 1.170 километров. Затем Ким Чон Ын побывает во Владивостоке, где проведёт переговоры с командованием Тихоокеанского флота России, посетит Дальневосточный федеральный университет и научно-исследовательские институты. В октябре возобновится работа российско-северокорейской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоятся контакты министров иностранных дел двух стран. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва и Пхеньян будут развивать взаимовыгодное сотрудничество, которое не будет подвержено давлению Запада.