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Политика

Сеул предостерёг Москву и Пхеньян от военного сотрудничества

Write: 2023-09-15 10:29:15Update: 2023-09-15 10:30:50

Сеул предостерёг Москву и Пхеньян от военного сотрудничества

Photo : YONHAP News

Северной Корее и России придётся нести ответственность, если выяснится, что они совершают действия, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают безопасности РК. Об этом говорится в заявлении, принятом 14 сентября Советом национальной безопасности при президенте РК. Члены совета призвали Пхеньян и Москву не сотрудничать в военной области и не совершать оружейных сделок,  запрещённых резолюциями Совета Безопасности ООН. Ранее в тот же день с аналогичным заявлением выступило министерство иностранных дел РК. Его представитель сообщил журналистам, что Сеул проведёт консультации с дружественными странами, в первую очередь с США, об ответных мерах, если потенциальное военное сотрудничестве между Северной Кореей и Россией представит реальную грозу для РК. Кроме того, оно окажет «очень негативное влияние» на отношения между Сеулом и Москвой. 
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