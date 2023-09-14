Лидер КНДР прибыл в Комсомольск-на-Амуре

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Рано утром 15 сентября северокорейский лидер Ким Чон Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Как сообщает ТАСС, на вокзале его встретили губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и глава администрации Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник. Сразу по прибытии Ким Чон Ын отправился на авиационный завод имени Гагарина, который производит современные военные самолёты, в том числе, истребители Су-35 и Су-57. В городе расположен ещё один авиационный завод, который является филиалом корпорации «Яковлев». Они входят в состав Объединённой авиастроительной корпорации. Северокорейский лидер находится в России по приглашению президента страны Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли переговоры с участием делегаций и в формате один на один. В программе визита также посещение Владивостока, где Ким Чон Ын проведёт переговоры с командованием Тихоокеанского флота России, посетит Дальневосточный федеральный университет и научно-исследовательские институты.