РК сократила инвестиции за рубеж

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Во втором квартале этого года РК инвестировала в зарубежные страны 15 млрд 310 млн долларов, что на 22,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщили 15 сентября в министерстве планирования и финансов, по сравнению с предыдущим кварталом инвестиции сократились на 8,8%. Таким образом, наблюдается некоторый спад инвестиционной активности за рубежом, которая в течение двух предыдущих кварталов демонстрировала прирост. Значительное сокращение инвестиций отмечено в сферах финансов, страхования, производства, недвижимости и информационно-коммуникационной отрасли. При этом в горнодобывающей отрасли инвестиции увеличились на 122,9% в годовом исчислении. Наибольшая часть инвестиций пришлась на США, Каймановы острова, Канаду, Люксембург и Вьетнам. Спад объясняется такими факторами как высокие учётные ставки и нестабильность мирового рынка.