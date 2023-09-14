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В мире

Лидер КНДР осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на Амуре

Write: 2023-09-15 15:36:09Update: 2023-09-15 15:36:43

Лидер КНДР осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на Амуре

Photo : YONHAP News

Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.  В сопровождении заместителя председателя правительства России, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова он осмотрел сборочное производство истребителей, цех окончательной сборки самолётов Су-35 и Су-57 на авиазаводе имени Гагарина,- сообщает ТАСС. Гостей приветствовали сотрудники завода. В конструкторском подразделении предприятия им представили цифровые технологии, которые применяют при создании современных самолётов. Затем северокорейский лидер познакомился с работой над пассажирским самолётом Superjet-100. Затем делегация посетила цех окончательной сборки Superjet-100 на территории производственного центра гражданского дивизиона Объединённой авиастроительной корпорации «Яковлев». В завершение программы Ким Чон Ыну был продемонстрирован полёт многофункционального истребителя Су-35. 
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