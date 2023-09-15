Сеул не исключает односторонних санкций против Москвы и Пхеньяна

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Правительство Республики Корея не исключает введения односторонних санкций против России и Северной Кореи в случае достижения договорённостей о поставках оружия между Москвой и Пхеньяном в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил 15 сентября министр иностранных дел РК Пак Чин. Любая договорённость, связанная с поставками вооружений, будет чрезвычайно опасной угрозой для безопасности и мира на Корейском полуострове,- добавил он, подчеркнув, что Сеул рассматривает «все возможные меры». Сеул присоединился к западным санкциям против Москвы после начала специальной военной операции. Ранее Совет национальной безопасности при президенте РК предупредил Северную Корею и Россию о том, что им придётся нести ответственность за действия, которые нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают безопасности РК. Члены совета призвали Пхеньян и Москву не сотрудничать в военной области и не совершать оружейных сделок, запрещённых резолюциями Совета Безопасности ООН.