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Политика

Президент РК отправился в Нью-Йорк на сессию ГА ООН

Write: 2023-09-18 10:20:31Update: 2023-09-18 10:59:20

Президент РК отправился в Нью-Йорк на сессию ГА ООН

Photo : YONHAP News

18 сентября президент РК Юн Сок Ёль отправился с пятидневным визитом в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На 20 сентября запланировано его выступление на сессии,- напомнили в администрации главы государства. В нём южнокорейский лидер подтвердит решимость Сеула принимать активное участие в решении мировых проблем, расширять официальную помощь в целях развития, чтобы помочь сократить разрыв в развитии стран мира, а также в сокращении выбросов углекислого газа и переходе на чистую энергию. Кроме того, Юн Сок Ёль выразит обеспокоенность РК потенциальным военным сотрудничеством между Северной Кореей и Россией. В Нью-Йорке южнокорейский лидер планирует провести не менее 30 двусторонних встреч. Их цель – заручиться поддержкой южнокорейской заявки на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане.  Кроме того, Юн Сок Ёль встретится с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем и примет участие в Форуме цифрового видения в Нью-Йоркском университете.
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