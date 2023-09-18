Лидер Северной Кореи завершил визит в Россию

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17 сентября лидер Северной Кореи Ким Чон Ын покинул дальневосточный город Владивосток и отправился домой после «успешного визита в Россию, который откроет новую главу в двусторонних отношениях». Об этом сообщило агентство ЦТАК. После переговоров с северокорейским лидером, состоявшихся в космическом центре Восточный в Амурской области, президент Владимир Путин заявил, что он видит перспективы военно-технического сотрудничества с Пхеньяном. Ким Чон Ын осмотрел объекты космического центра, после чего отправился в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, где посетил авиазаводы, заявив, что «глубоко впечатлён» передовой российской аэрокосмической и авиационной техникой. Во Владивостоке Ким Чон Ын провёл переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, после чего побывал на авиабазе Кневичи, где осмотрел стратегические бомбардировщики, многоцелевые истребители и другие военные самолёты. Он встретился также с командованием российского Тихоокеанского флота и посетил фрегат «Маршал Шапошников». В последний день визита в Россию северокорейский лидер посетил Дальневосточный федеральный университет, встретился со студентами, осмотрел Океанариум. Церемония проводов северокорейской делегации состоялась на железнодорожной станции Артём Приморский в окрестностях Владивостока. Это была самая продолжительная зарубежная поездка Ким Чон Ына с момента прихода к власти. С учётом времени на дорогу северокорейский лидер провёл в России восемь дней.