На Тайване найдены документы о борцах за независимость Кореи

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17 сентября исполнилось 83 года со дня создания Корейской освободительной армии. Образованная в 1940 году в китайском Чунцине, она участвовала в сражениях и разведывательной деятельности против японцев. Южнокорейское правительство обнародовало обнаруженные недавно архивные документы Национального правительства Китайской республики, касающиеся южнокорейских борцов за независимость. Это своего рода краткие досье, в которых указаны личные данные и дана оценка их деятельности. До сих пор историки не имели данных о деятельности в 40-е годы Ан Чжон Гына, младшего брата борца за независимость Кореи Ан Чжун Гына, который в 1909 году застрелил врага корейского народа - председателя Тайного совета Японии Ито Хиробуми на Харбинском вокзале. В обнаруженных документах значится, что Ан Чжон Гын работал во временном правительстве Кореи. Существует также возможность его прямых связей с правительствами Великобритании и США. Что касается ещё одного активиста, Син Ик Хве, то он обучался в японском университете Васэда, одновременно занимая должность секретаря по внутренним делам во временном правительстве. Досье на шестерых членов движения за независимость Кореи были обнаружены в исторической академии Тайваня. Там же были найдены документы с краткими данными о 87 членах Корейской освободительной армии. Временное правительство Кореи направило их Национальному правительству Китайской республики. Благодаря обнаруженным документам, в список получателей государственной помощи участникам движения за независимость Кореи добавлены примерно 40 человек.