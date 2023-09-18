Президент РК прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

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18 сентября президент РК Юн Сок Ёль прибыл в Нью-Йорк для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На 20 сентября запланировано его выступление на сессии. Южнокорейский лидер подтвердит решимость Сеула принимать активное участие в решении мировых проблем, расширять официальную помощь в целях развития, чтобы помочь сократить разрыв в развитии стран мира, а также в сокращении выбросов углекислого газа и переходе на чистую энергию. В Нью-Йорке южнокорейский лидер планирует провести не менее 30 двусторонних встреч, основная цель которых - заручиться поддержкой южнокорейской заявки на проведение Всемирной выставки 2030 года в Пусане. В первый день визита Юн Сок Ёль встретился с лидерами шести стран. С президентом Шри-Ланки Ранилом Викремесингхе обсуждались вопросы сотрудничества в сферах реагирования на изменение климата, торговли и инвестиций. В ходе встречи с лидерами Сан-Марино - Алессандро Скарано и Адель Тоннини – южнокорейский лидер поднял вопрос о скорейшем подписании меморандума взаимопонимании в вопросах сотрудничества в сфере туризма. Президента Бурунди Эвариста Ндаишимие южнокорейский лидер призвал расширить сотрудничество в областях сельского хозяйства и здравоохранения. В ходе встречи с президентом Чехии Петром Павлом обсуждалось участие южнокорейских компаний в строительстве новой атомной электростанции в Дукованах. Юн Сок Ёль встретился также с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в областях зелёного роста, морской ветроэнергетики, строительства экологически чистых судов и сельского хозяйства. На встрече с президентом Черногории Яковом Милатовичем затрагивались экономические обмены, прежде всего, сотрудничество в энергетическом секторе.