Экспорт автомобилей вырос в августе на 28,7%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики РК, экспорт автомобилей отечественных производителей составил в августе текущего года 5 млрд 290 млн долларов, увеличившись на 28,7% в годовом исчислении. За первые восемь месяцев года экспорт автомобилей вырос на 39,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 46 млрд 850 млн долларов. Рост обусловлен высоким спросом на электромобили и другие экологически чистые транспортные средства. Их экспорт увеличился в августе на 47,8% в годовом исчислении, составив 1 млрд 790 млн долларов. С точки зрения объёма экспорт экологически чистых автомобилей в прошлом месяце вырос за тот же период на 29,4%, составив 53.383 единицы. Таким образом, каждый третий южнокорейский автомобиль, проданный на мировом рынке, был экологически чистым. Росту продаж в США способствовало то, что южнокорейские легковые автомобили получили право на налоговые льготы в рамках Закона о снижении инфляции. В результате продажи южнокорейских электромобилей в США растут в годовом исчислении девять месяцев подряд.