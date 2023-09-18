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Корея: Юг-Север

Лидер КНДР вернулся на родину из поездки в Россию

Write: 2023-09-19 11:38:22Update: 2023-09-19 13:31:28

Лидер КНДР вернулся на родину из поездки в Россию

Photo : YONHAP News

Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын вернулся на родину из поездки в Россию, которая «открыла новую главу в отношениях между двумя странами»,- сообщают 19 сентября северокорейские СМИ. Накануне рано утром поезд северокорейского лидера прибыл на пограничную станцию Туманган,- сообщает агентство ЦТАК. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным, состоявшиеся 13 сентября, «ещё больше углубили товарищеские связи с правительством и народом России»,- говорится в сообщении. Ким Чон Ын побывал на космодроме Восточный в Амурской области, на авиационных заводах в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, на авиабазе Кневичи в окрестностях Владивостока, посетил фрегат российского Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» и провёл переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Кроме того, он посетил Дальневосточный федеральный университет, где встретился со студентами, а в завершение визита осмотрел Океанариум,- пишут северокорейские СМИ. 
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