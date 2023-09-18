США и Иран обменялись заключёнными по схеме «пять на пять»

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В рамках сделки между Тегераном и Вашингтоном иранские активы, которые были заморожены в РК, отправлены через Швейцарию в Катар. После этого стороны провели обмен заключёнными по схеме «пять на пять». Как сообщает Reuters, пять американских граждан прибыли в аэропорт Дохи, столицы Катара. Одновременно освобождены все пять иранцев, задержанных властями США. Как сообщил представитель МИД Ирана, двое из пяти граждан страны вернутся на родину, ещё двое по их просьбе останутся в США. Один задержанный вернётся к своей семье в третьей стране. Как заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, прибывший в Нью-Йорк на ежегодную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, эта гуманитарная акция может стать первым шагом, за которым последуют другие гуманитарные действия. США через посредничество Катара разморозили иранские активы в южнокорейских банках на сумму 6 млрд долларов. Ранее американская администрация заявляла, что, согласно договорённостям, эти средства могут быть использованы только в гуманитарных целях. В рамках соглашения Катар согласился следить за тем, как Иран расходует эти средства. Министерство иностранных дел РК опубликовало заявление, подтверждающее успешный перевод иранских средств в третью страну. Президент США Джо Байден поблагодарил РК и другие страны за участие в освобождении американских граждан. Одновременно он напомнил гражданам США о «серьёзных рисках» поездок в Иран, подчеркнув, что воссоединение «неправомерно» задержанных американцев с их близкими является приоритетом для его администрации.