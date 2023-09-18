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Политика

РК и США расширят сотрудничество в сфере безопасности

Write: 2023-09-19 12:39:08Update: 2023-09-19 12:39:53

РК и США расширят сотрудничество в сфере безопасности

Photo : YONHAP News

РК и США расширят сотрудничество в сфере безопасности, в том числе, с помощью более активного проведения совместных учений, учитывая условия безопасности на Корейском полуострове. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшейся 18 сентября в Сеуле 23-й встречи в рамках южнокорейско-американского диалога о совместной обороне (KIDD). Её участники - заместитель министра обороны РК по политическим вопросам Хо Тхэ Гын и исполняющая обязанности заместителя помощника министра обороны США по Восточной Азии Кара Эллисон Маршалл - подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и обменялись оценками ситуации в регионе. Кроме того, они ознакомились с ходом совместных исследований по созданию единой системы противоракетной обороны и обсудили возможности трёхстороннего сотрудничества в сфере безопасности с участием Японии. 
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