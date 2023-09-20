Заявления о военном сотрудничестве России и КНДР безосновательны

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«Спекулятивные заявления о военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей, распространяемые американскими и южнокорейскими СМИ, не имеют под собой никаких оснований»,- сообщили 19 сентября корреспонденту ТАСС в российском диппредставительстве. Россия неизменно соблюдает все взятые на себя международные обязательства, в том числе, касающиеся «развития взаимовыгодных отношений с КНДР, добрым соседом и давним партнёром»,- подчеркнули в посольстве. Глава диппредставительства Андрей Кулик объяснил это южнокорейской стороне, которая выразила обеспокоенность возможностью согласования плана военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией во время визита северокорейского лидера Ким Чон Ына в Россию. Ранее в тот же день Кулик был вызван в министерство иностранных дел РК, где первый заместитель министра Чан Хо Чжин призвал Россию «немедленно прекратить» попытки установить военные связи с Северной Кореей. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, замминистра подчеркнул, что Россия должна действовать «ответственно» как постоянный член Совета Безопасности ООН, и что любые нарушения резолюций, а также действия, угрожающие безопасности РК, окажут негативное влияние на двусторонние отношения. Российский посол «внимательно выслушал» позицию Сеула и обещал довести её до сведения Москвы,- говорится в сообщении МИД РК. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что по итогам переговоров лидеров двух стран Россия и Северная Корея не подписывали никаких соглашений, в том числе, о военно-техническом сотрудничестве.