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Политика

Президент РК и генсек ООН договорились продолжать сотрудничество

Write: 2023-09-20 11:03:51Update: 2023-09-20 16:01:26

Президент РК и генсек ООН договорились продолжать сотрудничество

Photo : YONHAP News

19 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча президента РК Юн Сок Ёля и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Южнокорейский лидер выразил желание продолжить работу с ООН по урегулированию ядерной и ракетной проблем Северной Кореи. Он подчеркнул важность солидарности мирового сообщества в решении глобальных проблем и заявил о приверженности РК выполнению «ответственной роли» в мировом сообществе в соответствии с её международным статусом. Он обещал, что РК в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы будет активно содействовать сохранению стабильности во всём мире. Юн Сок Ёль выразил надежду на продолжение сотрудничества с ООН, чтобы предотвратить провокации Северной Кореи и улучшить ситуацию с правами человека в этой стране. Антониу Гутерриш поблагодарил южнокорейское правительство за его вклад в работу ООН, выразив уверенность в его готовности помочь решению критических международных проблем. 
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